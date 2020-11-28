В Харькове девушки на Audi врезались в островок безопасности: одна погибла. Фото и видео

В ночь на субботу, 28 ноября, в Харькове девушки на автомобиле Audi попали в смертельное ДТП.

Как сообщает Telegram-канал "ТРУХА.Харьков", 22-летняя водитель ехала по Московскому проспекту и на большой скорости влетела в островок безопасности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии погибла 25-летняя девушка, которая ехала на переднем сидении. Водитель и еще одна 25-летняя пассажирка госпитализированы с травмами.

Оказалось, что одна из пострадавших – курсантка Харьковского национального университета внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, водителя Mercedes, насмерть сбившего человека на пешеходном переходе в Харькове 23 ноября, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.