В Харькове девушка похвасталась стрельбой в открытое окно по городу. Видео

Украинка похвасталась в социальных сетях видео того, как она стреляет из огнестрельного оружия на улицу из окна многоэтажки.

Ролики опубликовали несколько Telegram-каналов. Там отмечают, что это произошло в Харькове на Новый год (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все как обычно у людей, нужно запечатлеть на камеру, а потом выложить в сеть, чтобы материал дошел до полиции. Именно вот так на Новый год дама из Харькова привлекла свое внимание полиции", – прокомментировали увиденное авторы канала "Yaplakal.com".

На кадрах видно, что все происходит в жилом массиве, так как рядом виднеются другие многоэтажные дома. На одном из видео блондинка стреляет якобы в ночное небо, на втором – прямо во двор между деревьев и домов.

Сделав несколько выстрелов, девушка отходит от открытого окна и улыбается кому-то за камерой.

"Постреляла из огнестрела, теперь будет за это отвечать", – добавили в сети.

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