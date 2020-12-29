В Харькове больного дедушку пытались силой "выкинуть" из маршрутки. Видео

В Харькове водитель маршрутки и пассажиры силой пытались "выкинуть" пожилого мужчину, который отказался сесть на свое место. Он сказал, что не может этого сделать из-за состояния здоровья.

Видео инцидента, который произошел в 209-й маршрутке в Новобаварском районе, 28 декабря опубликовали на странице "Труха Харьков" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам свидетелей, водитель маршрутки нецензурно выражался и попросил одного из пассажиров разобраться с пенсионером.

"Остальные пассажиры, вместо того чтобы как-то заступиться за дедушку, просто поддерживали водителя, желая смерти пенсионеру", – говорится под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жители Харькова накануне Нового года устроили масштабный флешмоб, выстроив из более тысячи автомобилей гигантскую елку.