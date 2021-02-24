В Харькове арестовали подозреваемого в убийстве под супермаркетом: он объяснил причину поступка

В Харькове в среду, 24 февраля, состоялся суд над подозреваемым в умышленном убийстве человека в переулке Отакара Яроша. 49-летнего мужчину оставили под стражей на два месяца без права внесения залога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Следствие установило, что вечером 22 февраля состоялась встреча группы людей. На ней должен был решиться вопрос финансового характера: один из мужчин якобы задолжал другому 100 тысяч долларов. Тот человек, который давал деньги должнику, пришел со своими знакомыми.

В ходе общения у подозреваемого и остальных присутствовавших возник конфликт. Тогда он достал пистолет и выстрелил в одного из оппонентов. 40-летний мужчина скончался, а стрелок уехал с места происшествия на собственном авто.

Во время судебного заседания задержанный объяснил, что выстрелил, находясь в шоковом состоянии из-за угроз, пишет "Суспільне". Мужчина также просил заменить ему меру пресечения на домашний арест.

За данное правонарушение согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в Харькове вечером понедельника, 22 февраля, посреди улицы застрелили мужчину. Несколько часов спустя подозреваемого в преступлении задержали за городом.

Убийство произошло на ступеньках супермаркета. По данным правоохранителей, харьковчанин был застрелен на почве конфликта.

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