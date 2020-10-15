В Харькове агитатор "Слуги народа" напал с ножом на активиста "ЕС"

В Харькове агитатор от правящей партии "Слуга народа" с ножом напал на активиста партии "Европейская Солидарность", разбросал агитационный материал и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила Харьковская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" в Facebook. Представители партии подали заявление в полицию.

"Европейская Солидарность" в ходе предвыборной кампании сталкивается с большим давлением со стороны конкурентов. Сегодня утром, 15 октября, в Харькове возле метро "Студенческая" было совершено нападение на агитатора территориальной организации партии "Европейская Солидарность". Агитатор партии "Слуга народа" разбросал агитационный материал и пытался нанести травмы ножом нашему представителю. Преступник с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении.

"Европейская Солидарность" расценивает этот факт как грубое нарушение избирательного процесса, это указывает на некомпетентность и неспособность противостоять единой проукраинской и проевропейской силе в регионе", – отметила партийная организация.

Нападающий разбросал агитационный материал Facebook Европейской Солидарности

На представителя "ЕС" напал агитатор "Слуги народа" Facebook Европейской Солидарности

Фотографии с места происшествия опубликовала народный депутат Ирина Фриз.

"Позор преступным действиям, которыми пытаются остановить нашу партию и наших кандидатов", – подчеркнула она.

Нападающий скрылся с места происшествия Facebook Ирины Фриз

Агитатор партии "Слуга народа" пытался нанести ножевые травмы представителю "ЕС" Facebook Ирины Фриз

Нардеп выразила возмущение инцидентом в Харькове Facebook Ирины Фриз

Кандидаты от "Европейской Солидарности" Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в органы Национальной полиции с заявлением о совершении уголовного преступления

"Европейская Солидарность" надеется на оперативное и объективное расследование дела, ведь преступник должен быть обязательного наказан – заключили харьковские партийцы.

В "ЕС" сообщили о нападении на своего представителя в Харькове Facebook Европейской Солидарности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее результаты соцопроса группы "Рейтинг" определили пять партий, которые по состоянию на 7 октября могли преодолеть условный пятипроцентный барьер. Среди них "Слуга народа" и "ЕС".