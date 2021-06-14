В Харькове 43-летний мужчина набросился и изнасиловал несовершеннолетнюю соседку в хостеле

В одном из хостелов Харькова 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, которая жила в соседней комнате. После совершенного, злоумышленник скрылся с общежития.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, инцидент произошел в понедельник, 14 июня, примерно в 15:30. По данным следствия, потерпевшая проживала в соседнем номере с подозреваемым. Он вошел к девушке в комнату, набросился на нее и изнасиловал.

После этого злоумышленник забрал мобильный телефон девушки и поспешно покинул место преступления. Однако, далеко уйти ему не удалось.

Уже через час после сообщения об изнасиловании полиция задержала подозреваемого.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по факту изнасилования, совершенного в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства дела.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах рецидивист похитил на вокзале девушку и изнасиловал ее. Злоумышленник силой затолкал жертву в авто, надел на ее руки стяжки, завязал рот и глаза.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что в Волынской области 63-летний мужчина изнасиловал свою падчерицу. В результате 13-летняя девочка забеременела от злоумышленника и родила ребенка.

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