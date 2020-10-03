В ГСЧС назвали самые сложные участки пожаров на Луганщине. Фото и видео

На территории Луганской области, где бушуют лесные пожары, самая сложная ситуация сложилась в трех районах вдоль линии разграничения.

Речь идет о Станично-Луганском, Новоайдарском и Северодонецком. В этих районах в зону поражения попало 32 населенных пункта, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели погасили один из очагов пожара на Луганщине. ГСЧС

По состоянию на 21:00 субботы, 3 октября, тушение пожаров продолжалось в шести очагах:

на окраине села Смоляниново Новоайдарского района (площадь 1,4 тысячи га), наблюдается возникновение верхового пожара в Боровеньках, Щедрищеве и Пурдевке ;

вблизи населенных пунктов Бобровое, Вороновое и Бобровское с дальнейшим распространением в направлении Северодонецка (пожар локализован на площади 6 тысяч га);

вблизи Трехизбенки, Муратово, Капитаново в Новоайдарском районе (пожар локализован на площади 2,6 тысяч га);

вблизи сел Лобачево и Геевка Станично-Луганского района (пожар локализован на площади 1 тыс. га);

вблизи Ольхово Станично-Луганского района (пожар локализован на площади 2 тысячи га);

вблизи Болотенного Станично-Луганского района (горит более 6 га камыша и сухой растительности).

Общая площадь возгорания составляла около 20 тысяч га. ГСЧС

По предварительным данным, ориентировочная площадь распространения огня составляет более 20 тысяч га.

По последним данным погибли 11 человек, 150 были эвакуированы.

Тушение пожаров на Луганщине ночью. ГСЧС

К ликвидации пожаров привлечены 1 539 человек и 306 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели погасили один из центров масштабных пожаров на Луганщине вблизи села Чмыровка Старобельского района.