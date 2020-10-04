В ГСЧС назвали самые сложные участки пожаров на Луганщине. Фото и видео

На территории Луганской области, где бушуют лесные пожары, самая сложная ситуация сложилась в трех районах вдоль линии разграничения.

Речь идет о Станично-Луганском, Новоайдарском и Северодонецком. В этих районах в зону поражения попало 32 населенных пункта, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 21:00 субботы, 3 октября, тушение пожаров продолжалось в шести очагах:

на окраине села Смоляниново Новоайдарского района (площадь 1,4 тысячи га), наблюдается возникновение верхового пожара в Боровеньках, Щедрищеве и Пурдевке ;

вблизи населенных пунктов Бобровое, Вороновое и Бобровское с дальнейшим распространением в направлении Северодонецка (пожар локализован на площади 6 тысяч га);

вблизи Трехизбенки, Муратово, Капитаново в Новоайдарском районе (пожар локализован на площади 2,6 тысяч га);

вблизи сел Лобачево и Геевка Станично-Луганского района (пожар локализован на площади 1 тыс. га);

вблизи Ольхово Станично-Луганского района (пожар локализован на площади 2 тысячи га);

вблизи Болотенного Станично-Луганского района (горит более 6 га камыша и сухой растительности).

По предварительным данным, ориентировочная площадь распространения огня составляет более 20 тысяч га.

По последним данным погибли 11 человек, 150 были эвакуированы.

К ликвидации пожаров привлечены 1 539 человек и 306 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели погасили один из центров масштабных пожаров на Луганщине вблизи села Чмыровка Старобельского района.