В ГПСУ объяснили, почему не сбивают вертолеты РФ, которые залетают в Украину

Если бы украинские пограничники сбивали российские вертолеты, которые залетают на нашу территорию, то это могло бы спровоцировать войну.

Кроме того, нарушение государственной границы Украины происходит на минимальное расстояние, поэтому украинские военные могут допустить ошибку, оценивая степень угрозы. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

В качестве показательного примера он привел последний скандал с российским вертолетом на Сумщине, который углубился в воздушное пространство Украины на 50 м и пробыл там около минуты.

"Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК", – отметил Дейнеко, напомнив, что, кроме всего, граница между Украиной и Россией до сих пор не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Ведь это вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", – объяснил логику действий пограничников он.

Подытоживая, глава ГПСУ отметил, что по поводу инцидента в Сумской области Украина направила письмо российским пограничникам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 марта российский вертолет Ми-8 был замечен непосредственно в воздушном пространстве Украины. Он залетел вглубь нашей территории на 50 м. Это случилось в Сумской области.

А 1 апреля российская военная авиация снова устроила показательные полеты с целью запугивания Украины. Однако в ГПСУ опровергли слухи о том, что это происходило у границ нашего государства.