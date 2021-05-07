В госпитале умер воин с Полтавщины, получивший ранение в зоне ООС. Фото
В Кременчуге Полтавской области 10 мая попрощаются с воином Вооруженных сил Украины Юрием Опрышко, умершим вследствие пулевого ранения в голову, которое получил в зоне проведения Операции Объединенных сил.
Защитник было ранен 9 апреля вблизи Старогнатовки в Донецкой области. Сначала его доставили в госпиталь в Мариуполе, а затем перевели во Львов, пишет "Суспільне" со ссылкой на спикера Полтавского областного центра комплектования и соцподдержки Романа Истомина.
Вследствие полученного ранения Юрий Опрышко скончался в медучреждении утром в пятницу, 7 мая. У него осталась жена и двое детей.
После того, как Героя проведут в последний путь в Кременчуге, его похоронят в селе Ялинцы Кременчугского района.
Напомним, 6 мая на Донбассе погиб 37-летний старший солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ Дмитрий Товчигречка.
Мужчина был родом из Кривого Рога. Он получил смертельное осколочное ранение при вражеском обстреле из РПГ и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В зоне боевых действий на Донбассе 6 мая от снайперского выстрела погиб воин 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.
Он был убит вблизи населенного пункта Новотроицкое Донецкой области. Российский снайпер попал в прибор ночного видения воина.