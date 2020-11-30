В Горловке взрывом уничтожены склады, техника и военные РФ: журналист уточнил потери "ДНР"

В результате мощных взрывов в оккупированной Горловке террористы "ДНР" понесли значительные материальные и человеческие потери.

Как уточнил в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники, были уничтожены склады так называемой "3-й ОМБр "Беркут", в/ч 08803" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, террористы потеряли два зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ", склад горюче-смазочных материалов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Напомним, также во время взрывов якобы погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор Вооруженных сил РФ.

Сумма ущерба оценивается в $80 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, о нескольких мощных взрывах на заводе "Энергомаш" в Горловке Цаплиенко сообщил 28 ноября.

"Из Москвы для расследования причины взрывов в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ. На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны", – утверждает журналист.

По другой информации, крупный пожар произошел на Горловском рудоремонтном заводе, на котором располагался склад "ДНР".

В штабе Операции объединенных сил заявили, что не уполномочены комментировать ситуацию на временно неподконтрольных территориях.