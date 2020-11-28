В Горловке прогремели мощные взрывы, погибли 12 военных РФ, – журналист

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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  • В результате взрывов были уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ"

  • Сумма ущерба оценивается в $80 млн

  • Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ

В Горловке мощные взрывы уничтожили зенитно-ракетные комплексы террористов

В оккупированной Горловке Донецкой области на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов.

Как сообщил в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, в результате были уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним. Сумма ущерба оценивается в $80 млн.

По данным источников, погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор Вооруженных сил РФ.

"Из Москвы для расследования причины взрывов в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ. На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны", – утверждает журналист.

Украинская сторона проверяет эту информацию.

Зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ"
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский террорист разбомбил депо в Горловке из-за разделения бизнеса.

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