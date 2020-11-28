В Горловке прогремели мощные взрывы, погибли 12 военных РФ, – журналист
В результате взрывов были уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ"
Сумма ущерба оценивается в $80 млн
Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ
В оккупированной Горловке Донецкой области на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов.
Как сообщил в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, в результате были уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним. Сумма ущерба оценивается в $80 млн.
По данным источников, погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор Вооруженных сил РФ.
"Из Москвы для расследования причины взрывов в Горловку выехала специальная следственная группа Генпрокуратуры РФ. На сегодняшний момент Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны", – утверждает журналист.
Украинская сторона проверяет эту информацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский террорист разбомбил депо в Горловке из-за разделения бизнеса.