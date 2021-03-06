В Горловке показали, что осталось от главной городской больницы с приходом "русского мира". Видео

На месте центральной городской больницы во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) остались одни руины.

Доказательство этого в своем видео продемонстрировал один из сторонников "ДНР". Роликом поделился на личной странице в Facebook глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"О том, что Раша сделала с медициной, в моем городе Горловка", – подписал он показательные кадры.

На них видно, что лечебное учреждение полностью развалили – там, где ранее были корпуса, теперь видно лишь горы разбитых кирпичей или остатки зданий без окон. Голос за кадром озвучивает свое недовольство деятельностью оккупационных властей. Но, несмотря на это, атвор ролика все равно поддерживает "ДНР". Напомним, ранее он возмущенно рассказывал, как ВСУ повесили национальный флаг Украины на блиндаж террористов.

"Вот это наша больница, корпуса, морг. Смотрите! Все разбито и зашарпано. Это наша больница центральная городская. Тут был идеальный порядок, покой. Гляньте, что сделали эти черти. Пришла эта петушия, чисто разобрала все наши предприятия, наши больницы. Тут еще недавно корпус стоял целый, я в нем был с женой четыре года назад. И это все стояло на месте. Как это можно разобрать в центре больницу?! Сюда из Новолуганки, Светлодарска людей возили", – удивился он, комментируя запустение вокруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители временно оккупированной российскими террористами "ДНР" Горловки пожаловались на отсутствие дорог в городеи невозможность нормально передвигаться на транспорте.