В Германии произошел взрыв в помещении Красного Креста

В Германии, в городе Мемминген произошел взрыв в складском помещении Красного Креста по улице Донауштрассе, пострадали пять человек, находившихся внутри.

Об этом сообщило издание Augsburger Allgemeine. Большинство пострадавших получили легкие повреждения и были госпитализированы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщили спасатели, взрыв произошел из-за повреждения газовой трубы, проложенной под землей.

Полиции пришлось эвакуировать жителей всех домов в радиусе 500 метров.

Позже, после информации начальника городской пожарной охраны Рафаэля Ниггли о том, что риск повторного взрыва отсутствует, эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои квартиры и снова пользоваться электричеством и отоплением.

При поиске специалистами утечки в газовой магистрали Донауштрассе была перекрыта.

Ранее стало известно о том, что в столице Башкирии Уфе (РФ) произошел взрыв и пожар на газ и нефтеперерабатывающем заводе "Уфаоргсинтез". Как минимум один человек погиб и один пострадал.

Представитель предприятия рассказал, что на производственной площадке загорелись емкости с нефтепродуктами. На ликвидации последствий ЧП работали 127 сотрудников МЧС и 44 единицы техники. Пожару присвоили четвертый номер сложности.

Как сообщил OBOZREVATEL, в китайском городе Далянь взорвался газопровод. Происшествие случилось рядом с жилым домом. От взрыва пострадали девять человек.

По информации китайских СМИ, три человека, которые считались пропавшими без вести, погибли. От взрыва также пострадали 10 автомобилей, припаркованных рядом, некоторые из них загорелись.