В Германии могилу Бандеры облили неизвестным веществом. Фото

В немецком городе Мюнхен осквернили могилу Степана Бандеры – ее облили неизвестным веществом.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он также опубликовал фото с места происшествия (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Ее обили неизвестным веществом", – отметил он.

Дипломат призвал полицию найти и наказать виновных.

"Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", – добавил Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове в феврале неизвестные осквернили памятник Бандере, бросив в него бутылки с красной краской.

Позднее полиция вычислила вандалов, которыми оказались студенты 19 и 24 лет.