В Германии католический орден обвинили в насилии над детьми: годами устраивали оргии

В городе Шпайер (Германия) бывшие воспитанники детских приютов обвинили католический орден "нидербронских сестер" в насилии над детьми. С их слов, устраивались оргии, где участниками были священники, политики, а монахини получали за это деньги.

63-летний мужчина, который пятилетним ребенком попал в детский приют, рассказал, что неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны бывшего генерального викария епархии Шпайера Рудольфа Мотценбеккера, пишет Süddeutsche Zeitung.

По его словам, других воспитанников приюта также насиловали во время оргий с участием местных политиков. Якобы монашки принуждали к этому детей и получали за это деньги.

Также немец рассказал, что в полицию об изнасиловании заявляла девочка 12-13 лет, но ей не поверили. Кроме того, ребенок якобы забеременел от какого-то священника. Позже ее нашли повешенной.

Мужчина подавал заявления о преступлении в прокуратуру, но расследование не проводилось – якобы из-за истечения срока давности.

Юрист Райнхард Лубитц, который является уполномоченным "нидербронских сестер" в расследовании фактов насилия, сказал, что все обвинения ложные.

"Детей, находящихся под опекой сестер, на коммерческой основе подвергали сексуальной эксплуатации, во всем этом участвовали политики, причем в течение нескольких лет, – разве такие неслыханные вещи можно было бы годами хранить в тайне? Может, кто-то в это и верит. Но я сомневаюсь. Если я ошибаюсь, прошу меня простить", – отмечал он.

Также Барбара Гайссингер, которая является настоятельницей отделения "нидербронских сестер" сообщила, что ничего не знает ни о каких фактах насилия над детьми в прошлом.

63-летний мужчина не единственный, кто обвинял орден. В 2014 и 2018 годах еще несколько человек подали заявления в епископство Шпайера, сообщив, что в юности тоже подвергались насилию со стороны священников.

Отмечается, что в епископстве Шпайера не сомневаются, что с детьми на улице Ангелов происходили ужасные вещи. Епископ Карл-Хайнц Виземан подчеркнул, что умерший в 1998 году Мотценбеккер действительно мог совершать сексуальное насилие над детьми. В 2013 году епархия выплатила немцу 15 тысяч евро "в знак признания его страданий".

На данный момент расследование продолжается. В ордене сообщили, что для этого уже создана специальная комиссия.

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