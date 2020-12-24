В Генштабе ВСУ назвали количество погибших на Донбассе защитников Украины в 2020 году

В зоне боевых действий на Донбассе с начала 2020 года погибло почти полсотни украинских военнослужащих. К тому же четверо из них – во время так называемого перемирия.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на запрос BBC News. При этом в ведомстве заявили о "значительном уменьшении боевых потерь" с началом действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" 27 июля.

За 2020 год в боях на востоке страны погибли 49 украинских бойцов, четверо из них – уже во время "тишины" на Донбассе. Военные называют такую смерть "боевые безвозвратные потери".

Кроме этого, в рядах ВСУ насчитали 332 раненых – "боевые санитарные потери", из них 15 получили такие во время перемирия.

Это, по данным Генштаба, по состоянию на 13 декабря. Тогда как после этой даты на Донбассе получили ранения еще трое украинских бойцов. Поэтому в целом количество всех раненых в боях военнослужащих в этом году выросло уже до 335, а за время перемирия – до 18.

"Самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ( Мариупольское направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецким. С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", – говорится в ответе Генштаба.

"Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время операции Объединенных сил (ООС) в 2020 году составляет 70 человек, из них с 27 июля – 15", – добавили в военном ведомстве.

Отметим, что к небоевым потерям принадлежат смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин. Издание же относит к ним и бойца 14-й механизированной бригады Александра Пупко, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а через несколько дней его вернула так называемая "народная милиция ЛНР" со следами многочисленных травм.

Количество потерь так называемых армейских корпусов "ДНР" и "ЛНР", где также воюют кадровые российские офицеры – об этом свидетельствуют данные украинской разведки, тогда как Кремль это отрицает, – неизвестно.

Командование воинских формирований противника обнародует эти данные лишь эпизодически. Например, пишет ВВС, 23 декабря "народная милиция ЛНР" заявила о гибели от обстрелов двух человек.

Украинские военные обозреватели считают потери в рядах "ДНР" и "ЛНР" соразмерными или немного большими, чем потери украинской армии на Донбассе.

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