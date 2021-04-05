В ГБР уточнили детали задержания подполковника налоговой, передававшего секретные данные 'ДНР'. Фото и видео

Государственным бюро расследований совместно с Государственной фискальной службой Украины, СБУ и Офисом Генерального прокурора была раскрыта и пресечена противоправная деятельность подполковника налоговой милиции.

Задержание подполковника состоялось 20 февраля, а 31 марта на три месяца был продлен срок досудебного расследования, сообщается на сайте ГБР (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По словам спикера Госбюро расследований Ольги Чикановой, подполковник подозревается в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), несанкционированном копировании информации (ч. 3 ст. 362 УК Украины) и покушении на разглашение государственной тайны (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник ГФС длительное время несанкционированно копировал и передавал членам террористической организации "ДНР" информацию о сотрудниках правоохранительных и разведывательных органов Украины, проведении этими органами госзакупок, состоянии выполнения государственного оборонного заказа и другой стратегически важной для государства в условиях войны информации.

В ГБР отмечают всестороннее содействие следствию со стороны руководства ГФС и главы ведомства Вадима Мельника. Ранее журналист Юрий Бутусов утверждал, что Мельник был сообщником задержанного полковника, что затем опровергли в ГБР.

Продолжается активная фаза досудебного расследования.