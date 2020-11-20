В ГБР сказали, сколько человек наказали за расстрелы на Майдане

В розыске по уголовным производствам по делу Евромайдана находятся 82 подозреваемых. Всего за год к уголовной ответственности привлекли 34 человека.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ответ от Государственного бюро Украины. Правоохранители отметили, что на данный момент расследуют 80 дел, связанных с событиями на Майдане.

Также три уголовных производства касаются убийств силовиков во время протестов.

В ГБР добавили, что в большинстве своем "новыми" подозреваемыми в делах стали бывшие прокуроры и следователи, которые ходатайствовали об арестах активистов Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Киеве в Национальном музее Революции Достоинства правоохранители провели обыск. Позже стала известна причина обысков в музее.

Ранее ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана, но потом отменило их в связи с коронавирусом.