Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: названы основная и сопутствующие причины

Основной причиной падения самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом. Однако трагедии способствовал и ряд сопутствующих факторов.

Об этом на брифинге 13 мая заявил начальник отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок. Там отчитались о завершении досудебного расследования по делу о катастрофе в Харьковской области, которая унесла жизни 26 военнослужащих.

"Основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителями полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что фактически привело к тому, что во время захода на последний была обнаружена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя", – пояснил он.

По его словам, из-за того, что взлет происходил конвейером, экипаж не смог своевременно выявить соответствующую неисправность – ее заметили на скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку, поскольку в таком случае "могли быть непредсказуемые последствия".

Сопутствующими же причинами, которые привели к трагедии, называют перегрузку самолета и отсутствие опыта.

Так, следователи пришли к выводу, что начальник Харьковского национального университета Воздушных сил выдал решение, которое утвердил командующий ВС, по выполнению отдельных задач. Они предусматривали совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не предусмотрено эксплуатацией авиасудна.

"Еще одной из причин установлено, что во время указанных учебных полетов на выполнение вышеуказанных решений командования и руководства университета допускались полеты самолетов с превышением их допустимой взлетной и посадочной массы. Происходило постоянное смешивание таких членов экипажа, курсантов, и перегрузка. В нашем случае, что касается 25 сентября, вместо нормативно определенных десяти курсантов-штурманов на борту находилось аж 20, то есть вдвое больше", – объяснил Приймачок.

Ко всему прочему имел влияние "незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа, который не имел права вообще в этот день выполнять полеты ночью". Более 11 месяцев он не восстанавливал навыков ночных полетов.

"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны группы руководства случилось падение самолета", – сказал начальник ГСУ ГБР.

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