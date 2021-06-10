В Гааге приобщили 'флешку Гордона' к делу MH17

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим предводителем "ДНР" Игорем Гиркиним, известным также, как Стрелков, приобщили к материалам дела о катастрофе MH17, которую рассматривает Окружной суд Гааги. В нем бывший боевик говорил и о сбивания малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом.

Об этом сообщил в Twitter представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, который вел текстовую трансляцию заседания суда 9 июня. Он написал, что интервью Стрелкова приложили к делу вместе с его переводом.

В разговоре с Гордоном Гиркин в частности, признал свою причастность к катастрофе самолета.

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"Естественно, я понимал, что поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, ведутся в значительной мере с моим участием, я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель", – сказал он в интервью.

К слову, после выхода интервью многие раскритиковали Гордона, заявив, что таким образом журналист легитимизирует преступника в украинском информационном пространстве. На что он ответил, что флешка с материалами интервью находится в Гааге и станет доказательством по делу об развязывании кровавой бойни на Донбассе.

Напомним, что 7 июня суд Гааги начал рассматривать дело о катастрофе MH17 по существу. На заседании 9 июня показали материалы, подтверждающие, что ракету запустили с временно оккупированной территории возле села Первомайское. Кроме того, заслушали перехвачены СБУ записи разговоров Гиркина и главарей "ДНР" о русском "Буке".

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Гааге не стали слушать свидетельство о запуске ракеты с позиций ВСУ. Так, были отклонены показания двух свидетелей, которые заявили, что они якобы видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались украинские военные.