В Гааге приобщили "флешку Гордона" к делу MH17

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Расследования
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В Гааге приобщили 'флешку Гордона' к делу MH17

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим предводителем "ДНР" Игорем Гиркиним, известным также, как Стрелков, приобщили к материалам дела о катастрофе MH17, которую рассматривает Окружной суд Гааги. В нем бывший боевик говорил и о сбивания малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом.

Об этом сообщил в Twitter представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, который вел текстовую трансляцию заседания суда 9 июня. Он написал, что интервью Стрелкова приложили к делу вместе с его переводом.

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В разговоре с Гордоном Гиркин в частности, признал свою причастность к катастрофе самолета.

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"Естественно, я понимал, что поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, ведутся в значительной мере с моим участием, я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель", – сказал он в интервью.

К слову, после выхода интервью многие раскритиковали Гордона, заявив, что таким образом журналист легитимизирует преступника в украинском информационном пространстве. На что он ответил, что флешка с материалами интервью находится в Гааге и станет доказательством по делу об развязывании кровавой бойни на Донбассе.

Напомним, что 7 июня суд Гааги начал рассматривать дело о катастрофе MH17 по существу. На заседании 9 июня показали материалы, подтверждающие, что ракету запустили с временно оккупированной территории возле села Первомайское. Кроме того, заслушали перехвачены СБУ записи разговоров Гиркина и главарей "ДНР" о русском "Буке".

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Гааге не стали слушать свидетельство о запуске ракеты с позиций ВСУ. Так, были отклонены показания двух свидетелей, которые заявили, что они якобы видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались украинские военные.

НидерландыГаагаНа Донбассе сбит Boeing-777Дмитрий ГордонИгорь Гиркин (Стрелков)