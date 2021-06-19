В Гааге по делу MH17 показали перехват разговоров террористов: жаловались на мощь ВСУ и потери

Террористы незаконных формирований "Л/ДНР" на Донбассе не смогли бы противостоять Вооруженным силам Украины без поддержки России. Это они признавали и сами, в частности, в 2014 году: за день до сбития пассажирского Boeing 777, жалуясь на огромные потери и отсутствие боевых средств.

Доказательство этому в виде записи переговоров боевиков предоставили в суде Гааги (Нидерланды), где продолжаются слушания по делу МН17. Видео поделился представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на записи террористы жалуются, что несут большие потери в противостоянии с силами ВСУ. А также признают, что украинские военные разносят их буквально в пух и прах. Разговор ведется между заместителем так называемого главы разведывательной службы боевиков "ДНР", россиянином Олегом Пулатовым и террористом, украинцем Леонидом Харченко, который отчитывается о поражении.

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"Какую оборону? У меня бл*дь, тут уже больше половины состава ранены. Уже не знаю, что делать, нас колбасят, как сук", – возмущается он.

На вопрос, почему те не отобьют атаку, Харченко кричит, мол, "чем ножами?". Также он говорит, что "проблем им доставляет" военная авиация ВСУ.

"Сушка" заходит сверху. Вот она, в воздух опять заходит, за**ала. "Стрелу" (советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". – Ред.) раз**ашило, поехала к вам, куча раненых и убитых. Я по всему тылу собираю людей – одни трупы и раненые. БТРы пошли, у них тут каждый угол пристрелен…" – говорил террорист.

Журналист Казанский подчеркнул: примечательно, что на слушаниях в нидерландском суде звучали не только те аудиозаписи, которые касаются непосредственно ЗРК "Бук", его перевозки обратно в РФ и особенно сбитого пассажирского лайнера. Но и другие, которые позволяют сегодня оценить общую военную обстановку на тот момент.

"Вот показательный кусок, который позволяет оценить боеспособность так называемого "ополчения". Очевидно, что без вмешательства из России весь этот сброд не продержался бы и нескольких месяцев", – выразил уверенность он.

Добавим, что в апреле 2021 года нидерландские расследователи обнародовали аудиозаписи разговоров террориста "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый") с другими российскими наемниками, в которых подтверждается факт того, что Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года российским "Буком".

Напомним:

авиаэксперт рассказал об еще одном свидетеле действий российских террористов в день катастрофы МН17 в июле 2014-го и после нее. Речь идет о боевике "Лешем" – мужчина, имя которого не называется, был водителем трала, перевозившего ЗРК "Бук".

Также в суде показали карту, как "Бук" срочно вывозили в Россию.

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