В Гааге по делу MH17 показали перехват разговоров террористов: жаловались на мощь ВСУ и потери

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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В Гааге по делу MH17 показали перехват разговоров террористов: жаловались на мощь ВСУ и потери

Террористы незаконных формирований "Л/ДНР" на Донбассе не смогли бы противостоять Вооруженным силам Украины без поддержки России. Это они признавали и сами, в частности, в 2014 году: за день до сбития пассажирского Boeing 777, жалуясь на огромные потери и отсутствие боевых средств.

Доказательство этому в виде записи переговоров боевиков предоставили в суде Гааги (Нидерланды), где продолжаются слушания по делу МН17. Видео поделился представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Казанский в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на записи террористы жалуются, что несут большие потери в противостоянии с силами ВСУ. А также признают, что украинские военные разносят их буквально в пух и прах. Разговор ведется между заместителем так называемого главы разведывательной службы боевиков "ДНР", россиянином Олегом Пулатовым и террористом, украинцем Леонидом Харченко, который отчитывается о поражении.

Видео дня

"Какую оборону? У меня бл*дь, тут уже больше половины состава ранены. Уже не знаю, что делать, нас колбасят, как сук", – возмущается он.

Фрагмент переговоров террористов

На вопрос, почему те не отобьют атаку, Харченко кричит, мол, "чем ножами?". Также он говорит, что "проблем им доставляет" военная авиация ВСУ.

Олег Пулатов и Леонид Харченко

"Сушка" заходит сверху. Вот она, в воздух опять заходит, за**ала. "Стрелу" (советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". – Ред.) раз**ашило, поехала к вам, куча раненых и убитых. Я по всему тылу собираю людей – одни трупы и раненые. БТРы пошли, у них тут каждый угол пристрелен…" – говорил террорист.

Фрагмент из аудиоперехвата разговоров террористов

Журналист Казанский подчеркнул: примечательно, что на слушаниях в нидерландском суде звучали не только те аудиозаписи, которые касаются непосредственно ЗРК "Бук", его перевозки обратно в РФ и особенно сбитого пассажирского лайнера. Но и другие, которые позволяют сегодня оценить общую военную обстановку на тот момент.

Фрагмент из разговора Пулатова и Харченко

"Вот показательный кусок, который позволяет оценить боеспособность так называемого "ополчения". Очевидно, что без вмешательства из России весь этот сброд не продержался бы и нескольких месяцев", – выразил уверенность он.

Добавим, что в апреле 2021 года нидерландские расследователи обнародовали аудиозаписи разговоров террориста "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый") с другими российскими наемниками, в которых подтверждается факт того, что Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года российским "Буком".

Напомним:

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