В Гааге озвучили новые записи разговоров Гиркина и главарей 'ДНР' о российском 'Буке'

В суде в Нидерландах, где начались основные слушания по четырем главным подозреваемым в деле о сбитом малайзийском "Боинге" в небе над Донбассом, обнародовали несколько новых записей перехваченных разговоров главарей "ДНР". Они обсуждали перевозку зенитно-ракетной установки "Бук" по оккупированной территории в день, когда сбили самолет.

Об этом сообщило издание ВВС News Украина. На суде представили записи переговоров так называемого "главы разведки" боевиков Сергея Дубинского с заместителем главаря батальона "Восток" Александром Семеновым, а также переговоры Дубинского с одним из главарей "ДНР" Игорем Гиркиным и боевиками из "розведбатальйона".

Обнародованные разговоры состоялись 16 и 17 июля 2014 года. Их перехватила СБУ и передала потом Международной следственной группе (JIT).

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В перехваченных разговорах Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов за 7 часов до катастрофы MH17 обсуждают отправку "Бука" в село Первомайское в Донецкой области. Именно оттуда, как считает следствие, и была запущена ракета по малайзийском боинге.

Дубинский: Слушай меня. Сейчас тебе "Крот" притянет "Бук-М" (в 2014 году позывной "Крот" имел еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава "разведывательного подразделения" так называемой "ДНР").

Дубинский: Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М" ... И придут три танка "Востока" с охраной.

На еще одной записи Дубинский в разговоре с Пулатовым определяет роль, которую мог играть Харченко ( "Крот") в транспортировке "Бука".

Дубинский: Ты ждешь Леню. Леня сейчас ведет это вот Б-М, ты понял, да?

Пулатов: Да.

Дубинский Бук-бук.

Пулатов: Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь.

Дубинский: Я понял. Значит, ты, Леня и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача охрана этого "Бука" и организация этого ... (далее неразборчиво).

Затем включили запись разговора Дубинский и Харченко.

Дубинский: Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял так?

Харченко: Ага.

Дубинский: Других оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте.

Харченко: Я понял.

Дубинский: Где-то в том районе располагаешься. Вытаскиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача - резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь.

Харченко: Я понял.

Дубинский: "Гюрза" (в 2014 году этим позывным, по данным следствия, пользовался Пулатов) туда же подтянется. Давай, если что я на связи.

В другом обнародованном разговоре Дубинский мог обсуждать с заместителем командира батальона "Восток" Александром Семеновым перемещения "Бука" на Макеевское шоссе в районе Донецка, чтобы поставить ЗРК в колонну с танками батальона "Восток". Эта колонна затем должна была пойти в район Саур-Могилы, где тогда шли ожесточенные бои с украинскими военными.

Напомним, в Гааге не стали слушать свидетельство о запуске ракеты с позиций ВСУ. Так, были отклонены показания двух свидетелей, которые заявили, что они якобы видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались украинские военные.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Гааге показали осколки ракет, выпущенных по Boeing 777 в Донбассе.