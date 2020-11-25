В Гааге отказались рассматривать версии России, что МН17 сбила Украина

Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения Boeing-777 (рейс МН17) на Донбассе в 2014 году, согласно которым самолет якобы сбили Вооруженные силы Украины.

Глава судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что защита обвиняемых россиян не предоставила четких альтернативных сценариев для расследования, пишет Reuters.

В свою очередь прокурор Вард Фердинандуссе пояснил, что для этого нужно доказать несостоятельность основной версии, а этого не было сделано.

Как пишет ТАСС, в июне защита россиянина Олега Путалова, который является одним из обвиняемых по делу, подала ходатайство. Она требовала расследовать версии того, что Boeing якобы был сбит украинским истребителем или ракетой, выпущенной ВСУ из комплекса "Бук".

Во время заседания судьи заявили, что хотят заслушать лично Самого Путалова, а также других обвиняемых – Сергея Дубинского, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Леонида Харченко

Кроме того, они настаивают на допросе командира 53-й бригады российских ВС, военные которой, по данным следствия, перевозили ракетную установку.

Следующее судебное заседание назначено на 1 февраля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах 3 ноября возобновились слушания по делу о сбитом на Донбассе Boeing. Заседания проходили при отсутствии всех четырех обвиняемых – трех россиян – Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Малайзийский Boeing 777 рейса МН17 был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, которые находились на борту.