В ФСБ заявили о задержании в Крыму украинки

В так называемом приграничном управлении российской Федеральной службы безопасности оккупированного Крыма заявили о задержании в Армянске украинки.

По их данным, она якобы пыталась попасть на территорию полуострова "в обход пункта пропуска". Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на местные издания.

"Гражданка Украины задержана сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации", – цитируют СМИ заявление ведомства.

Там уточнили, что украинку 1966 года российские пограничники выявили в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска в Армянске. Также заверили, что у женщины "отсутствовали действующие документы, удостоверяющие личность".

Против нее уже зарегистрировали уголовное производство. Санкция статьи за якобы пересечение ею российской госграницы предусматривает до двух лет лишения свободы.

При этом имя и фамилию задержанной в ФСБ не называют, ее комментарии в заявлении ведомства отсутствуют. Также подтверждения информации о задержании украинки из других источников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января в оккупированном Крыму незаконно задержали 120 представителей крымскотатарского народа.