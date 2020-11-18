В момент убийства разговаривал с беременной женой по телефону: детали гибели молодого бойца ВСУ на Донбассе

"Со скорбью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения Операции ОС, во время несения службы по охране базового лагеря, погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич... Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)... Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника Украины". Такое известие появилось вечером 17 ноября на официальной странице 80 ОДШБр в Facebook.

За этими несколькими предложениями – непростая жизнь и трагическая смерть 21-летнего уроженца Кировоградщины, который пошел защищать Украину; горе его молодой теперь уже вдовы и еще нерожденного сына, которому суждено знать отца только по фотографиям и маминым воспоминаниям.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Иван Сергеевич Горошко родился 7 июля 1999 года в селе Кальмазовое Ольшанского района Кировоградской области. Парень рано потерял мать, и через некоторое время его отец женился во второй раз – на женщине, которая имела своих детей. Поэтому в семье, кроме самого Вани, воспитывались еще его сестра и двое братьев.

Как рассказала OBOZREVATEL координатор ОО "Знаменское объединение "Майдан" Наталья Тышкевич, жила семья бедно: у отца Ивана были проблемы с ногами и группа инвалидности, поэтому обеспечить семье безбедное существование он не мог. Из-за нехватки средств в семье Ивана из обычной школы, где он учился с первого класса, перевели в Знаменский интернат.

"Ванина воспитательница из интерната, Екатерина Онищенко, рассказывала, что он был очень чутким мальчиком. Все о нем говорят только хорошее. Абсолютно все. У Вани было много друзей, с которыми он проводил время,– рассказывает Тышкевич.

Одним из ближайших друзей парня, по словам волонтера, был его сверстник Алексей Румянцев. С ним Иван Горошко познакомился в Знаменском военкомате в апреле 2019-го: оба парня были призваны на срочную службу. Они вместе прошли подготовку в учебном центре в Житомире. А потом, в августе 2019-го, Иван подписал контракт и вместе с другом попал на службу в 80 ОДШБр, которая дислоцируется во Львове.

Иван служил разведчиком-наводчиком 3 разведывательного отделения 1 разведывательного взвода разведывательной роты в/ч А 0284.

"Там, во Львове, Ваня познакомился со своей будущей женой, Еленой. Молоденькая совсем девушка, 19 или 20 лет ей. Этот ребенок – тоже сирота. Живет во Львове с бабушкой. Они некоторое время с Ваней встречались, а потом решили пожениться", – рассказала Тышкевич.

Свадьбу отпраздновали там же, во Львове, 29 июня 2020 года, на следующий день после Дня Конституции. На свое первое семейное торжество молодожены пригласили близких друзей. Праздничную вечеринку устроили в украинском стиле.

Жили, по словам знакомых, в казарме. Ждали рождения первенца: сын Ивана и Елены должен появиться на свет в феврале 2021 года.

А в октябре подразделение, в котором служил Иван Горошко, отправилось на Луганщину, в зону проведения ООС.

В ту ночь, 16 ноября, Иван разговаривал с любимой женой по телефону, когда пьяный сослуживец выстрелил ему в голову.

"Это было около 1:30 ночи. Елена рассказывает, что они с Ваней разговаривали по телефону. И в это время она услышала выстрел – и разговор оборвался. Елена начала звонить, куда могла. Позвонила и Алексею, который был свидетелем на их свадьбе и служил вместе с Иваном... Ей сказали, что ее муж погиб... Эта пьяная сволочь подошла... Он выстрелил ему в затылок. Без причины. С пьяных глаз... А дальше еще и вложил Ване в руки автомат и пытался рассказывать, что Ваня сам застрелился", – рассказывает Тышкевич.

Согласно сообщению военной прокуратуры, в настоящее время стрелок задержан по подозрению в совершении умышленного убийства. Он полностью признался в содеянном и объяснил, что убил Ивана Горошко, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

После пережитого беременную жену Ивана Горошко, как рассказывает Тышкевич, госпитализировали в больницу. Рядом с ней – их общие друзья и волонтеры. Елена настояла, чтобы ее любимого похоронили во Львове. "Она говорила: если мой ребенок не увидел живого отца, я хочу водить сына на его могилу, чтобы он знал, что у него отец – герой", – рассказывают друзья семьи.

"Мой родной и лучший человек в мире, ты навсегда останешься в моем сердце, я буду рассказывать нашем малышу, нашему маленькому Горошку, что наш папа – герой. Смерть забрала тебя у меня. Я обещаю: сделаю все, как ты хотел и мечтал. Знай, что ты самый дорогой, самый родной и самый любимый человек в нашей жизни. Навсегда останешься в наших сердцах. Вечная память, родной", – написала на своей странице жена убитого воина Елена.

Знакомые Ивана вспоминают: он очень хотел быть счастливым. Однако счастье его оказалось недолгим. Молодому человеку суждено навсегда остаться 21-летним и не осуществить самую большую свою мечту: подержать на руках своего сына.

Прощание с Иваном Горошко состоится во Львове 19 ноября. Но похоже, что проститься с ним смогут не все: в последний момент руководство горсовета Знаменки отказало в выделении транспорта, которым во Львов мог бы добраться отец-инвалид и семья убитого военного.

"Наша власть в лице городского головы Филипенко Олега отказывается предоставить транспорт. Вчера (17 ноября. – Ред.) Целый день мы ему звонили – он не отвечает на телефонные звонки. Его первый заместитель Валентина Загородная, которая курировала вопросы по захоронениям атошников, знала, что погребение состоится во Львове. Она пообещала мне, что пойдет к Филипенко, но потом перестала отвечать на мои звонки. Она ответила на звонок из военкомата, сказала, Филипенко отказался предоставлять транспорт... Сейчас мы, общественность, пытаемся найти хоть какой-то способ доставить семью на похороны к убитому сыну. Потому что поезда во Львов у нас ходят только по нечетным числам, и другого варианта, кроме как искать автомобиль, просто нет – ведь хоронить Ваню будут завтра, 19 ноября, в 12:00 дня", – рассказала Тышкевич .

Между тем на сайте Знаменского городского совета размещены трогательные слова соболезнования семье погибшего воина.

"Знаменский городской совет и его исполнительный комитет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти участника АТО/ООС Ивана Сергеевича Горошко. Словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека – большое испытание. В эту горькую минуту искренне разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Слава Украине! Героям Слава!" - написано на официальном сайте Знаменского городского совета.

Жаль только, что в этом случае, похоже, словами все сочувствие и ограничивается.