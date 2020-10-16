В ЕС встревожились из-за российских танков на Донбассе

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу обнаружения на неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса вооружения, которое было размещено с нарушением линий отвода.

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной аннексии ею Крыма. Как передает "Укринформ", оно было озвучено на заседании Постоянного совета ОБСЕ 15 октября.

"ЕС приветствует очередной неделю относительного спокойствия на линии соприкосновения. Отчеты СММ подтверждают, что режим всеобъемлющего и неограниченного прекращения огня в основном соблюдается, а количество нарушений остается на беспрецедентно низком уровне. Однако мы обеспокоены сообщениями об обнаружении вооружения, размещенного с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах", – отметили в заявлении.

В Евросоюзе призвали стороны соблюдать свои обязательства по прекращению огня, а также "воздерживаться от действий, которые могут поставить его под угрозу".

Кроме того, там указали, что дополнительные меры не в полном объеме соблюдаются сторонами, и надлежащий механизм координации для адекватной реакции на возможную эскалацию "все еще отсутствует".

"Поэтому мы повторяем наш призыв к России вернуться к Общему центру по контролю и координации", – подчеркивается в заявлении ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Луганской области обнаружили 51 единицу вооружения российских войск на четырех полигонах, из них семь танков – возле жилого массива в поселке Хрустальный. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ в Украине от 14 октября.