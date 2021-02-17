В 'ЕС' потребовали передать дело об убийстве Шеремета в СБУ

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к генеральному прокурору Ирины Венедиктовой с требованием изменить подследственность дела о убийстве журналиста Павла Шеремета. По их мнению, расследованием должно заниматься не Министерство внутренних дел, а Служба безопасности.

Об этом сообщается на сайте политсилы. Нардепы отметили, что, во-первых, это преступление является терактом, а во-вторых, есть информация из Беларуси о вероятной причастности к этому делу спецслужб соседнего государства. Учитывая это, расследованием должен заниматься Служба безопасности Украины, убеждены они.

"Мы обращаемся к генеральному прокурору Венедиктовой с требованием изменить подследственность по делу Шеремета, где трое обвиняемых Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь имеют различные меры пресечения. Яна может спокойно передвигаться по территории Украины. Юлия Кузьменко под круглосуточным домашним арестом. И Андрей уже больше года в СИЗО", – отметил Михаил Бондарь.

"До сих пор не определен мотив, до сих пор мы не можем сказать, что есть доказательства, и поэтому мы считаем, что подследственность должна перейти в СБУ. Тем более, что недавно мы все слышали заявления и утечку информации о белорусских спецслужбах. И наше требование – изменить подследственность, чтобы это все перешло в СБУ", – добавила народный депутат Мария Ионова.

Она объяснила, что депутаты уже не впервые обращались к Венедиктовой, но получили размытый ответ. "Поэтому мы решили уже лично прийти, и надеемся, что она на рабочем месте. Согласно закону она должна принять нас безотлагательно и лично дать ответ, почему все же это дело не переходит в СБУ", – сказала Ионова.

"Мы подчеркиваем, что и адвокаты, и мы как народные депутаты, и все общество абсолютно заинтересованы в том, чтобы нашли реальных убийц и они были наказаны", – резюмировала нардепка.

Депутатское обращение подписали народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, София Федина, Ирина Фриз, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Владимир Арьев, а также Соломия Бобровская и Андрей Шараськин из фракции "Голос".