В электричке 'Нежин – Киев' нашли тело мужчины

В понедельник, 4 января, примерно в 04:00 пассажиры электрички, которая ехала из Нежина в Киев, обнаружили в одном из вагонов мертвого мужчину.

Они вызвали на место скорую, а те сообщили о смерти человека в полицию. Сообщает портал mynizhyn.com.

Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах отметили, что погибшим оказался местный житель 1951 года рождения, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

По словам родственников мужчины, в тот день он ехал в столицу.

Причины его смерти должна установит судебно-медицинская экспертиза. Полицейские проводят по данному факту расследование.

Напомним, что в декабре украинская медсестра Елена Билык смогла спасти мужчину в электричке, у которого случился гипертонический криз. 62-летний Алексей Шурда потерял сознание в тамбуре вагона, когда ехал из Нежина в Киев на работу.

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