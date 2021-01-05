В электричке "Нежин – Киев" нашли тело мужчины
В понедельник, 4 января, примерно в 04:00 пассажиры электрички, которая ехала из Нежина в Киев, обнаружили в одном из вагонов мертвого мужчину.
Они вызвали на место скорую, а те сообщили о смерти человека в полицию. Сообщает портал mynizhyn.com.
Источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах отметили, что погибшим оказался местный житель 1951 года рождения, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти.
По словам родственников мужчины, в тот день он ехал в столицу.
Причины его смерти должна установит судебно-медицинская экспертиза. Полицейские проводят по данному факту расследование.
Напомним, что в декабре украинская медсестра Елена Билык смогла спасти мужчину в электричке, у которого случился гипертонический криз. 62-летний Алексей Шурда потерял сознание в тамбуре вагона, когда ехал из Нежина в Киев на работу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве двое несовершеннолетних ребят катались на электричке, зацепившись снаружи за последний вагон. В то же время пассажиры, которые проходили мимо, не пытались остановить подростков. В сети появилось видео.
Еще раньше во Львове 15-летняя девочка погибла от поражения электротоком, когда пыталась сделать селфи на вагоне товарного поезда.