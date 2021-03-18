В Египте при загадочных обстоятельствах умер украинец

В Египте во время отдыха 17 марта при неизвестных обстоятельствах умер 21-летний украинец Антон Зинкевич.

Об этом пишет тернопольское издание "Номер один". Отмечается, что парень лег спать и не проснулся. Утром его мертвым обнаружили друзья.

Причина смерти парня пока неизвестна. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела Зинкевича в Украину.

Информацию о смерти парня также подтвердили в Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка, в котором он учился на втором курсе исторического факультета.

"Антон был добрым, позитивным и хорошим человеком. Всегда приходил на помощь, поддерживал в сложной ситуации. Мечтал получить специальность историка. Администрация, весь коллектив ТНПУ, преподаватели и студенты исторического факультета выражают искренние соболезнования из-за преждевременной смерти нашего воспитанника", – сообщается на сайте вуза.

Издание подчеркивает, что Зинкевич – сын настоятеля тернопольского Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого Украинской православной церкви Анатолия Зинкевича, который скончался 13 февраля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте в октябре 2020 года акула напала на семью украинцев, в результате чего 12-летний мальчик лишился руки. Позднее было опубликовано видео с хищником, который, предположительно, и совершил нападение.

У туроператора также уточнили, что происшествие случилось на территории заповедника, где остановка экскурсионных яхт запрещена, и украинцы знали об этом.