В Египте попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие – СМИ

Автобус с туристами попал в аварию в одном из городов Египта утром 19 февраля. Среди пострадавших пассажиров есть и граждане Украины.

ДТП произошло примерно в 09:30 по киевскому времени. Об этом сообщил телеканал "Украина 24" в Telegram.

Отмечается, что автобус потерпел аварию на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир. В салоне находилось 60 пассажиров.

Известно, что как минимум трое наших сограждан получили травмы, у одной украинки, по данным журналистов, – перелом позвоночника. Всех пострадавших доставили в госпиталь.

Данные об обстоятельствах аварии и количестве пострадавших уточняются.

Напомним: 19 февраля СМИ заявили о смерти украинки в Египте. Женщина якобы погибла во время подводного плавания. Подтверждения или опровержения этой информации, как и аварии с украинцами в Египте, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 января в Ростовской области России опрокинулся пассажирский автобус сообщением Москва – Луганск (по другим данным, Донецк). В аварии погибло два человека. Среди 15 пассажиров были и украинцы.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в результате этого ДТП погибли двое украинцев, еще двое получили травмы.