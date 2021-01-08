На Ривненщине мужчина после драки устроил стрельбу из "Калашникова": погиб 23-летний фельдшер
В городе Дубно (Ривненская область) в пятницу, 8 января, застрелили 23-летнего парня, который работал фельдшером.
Житель Дубно погиб ночью после драки у развлекательного заведения, сообщается на сайте областной полиции.
Как установили копы, около 2:00 8 января 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, начал вести себя неадекватно и агрессивно, цеплялся к другим отдыхающим.
В результате между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в драку на улице возле заведения. 34-летний мужчина получил незначительные повреждения.
Подозреваемый решил отомстить оппонентам. "Он вскочил в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и уехал. Через несколько минут вернулся и устроил стрельбу, попав в 23-летнего отдыхающего", – сказано в сообщении. Парень умер на месте инцидента.
Преступник продолжил стрельбу. Люди (ориентировочно 25 человек), которые в этот момент находились возле развлекательного заведения, успели убежать, больше никто не пострадал.
По словам очевидцев, оружие было похоже на автомат Калашникова.
Подозреваемый житель Дубно пытался скрыться с места преступления, но протаранил своим авто припаркованную машину, а затем – въехал в стену. Когда мужчина понял, что Toyota дальше ехать не может, он убежал.
Транспортное средство изъяли, местонахождение оружия устанавливается. Мужчину подозревают в умышленном убийстве, его разыскивают.
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