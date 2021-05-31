В ДТП сгорают дотла автомобили и погибают семьями: самые страшные аварии мая

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, только за четыре первых месяца 2021 года на дорогах страны произошло 55 791 дорожно-транспортное происшествие, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате аварий 785 человек погибли, а еще 7220 – получили травмы.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных ДТП мая (фото и видео 18+).

В ночь на субботу, 1 мая, в Печерском районе Киева на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием Infiniti. Водитель элитного автомобиля на огромной скорости, убегая от полицейских, не справился с управлением транспортного средства, въехал в бордюр, после чего машина врезалась в электроопору. В результате аварии погибла 18-летняя девушка.

Выяснилось, что автомобилист был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, драгер показал 1.41 промилле. Как рассказали OBOZREVATEL правоохранители, учитывая вес и возраст водителя, можно говорить о том, что он выпил 250-300 грамм водки и сел за руль через 30 минут после распития алкоголя.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, за рулем Infiniti был Билоконь Павел Сергеевич. От полученных травм погибла 18-летняя Землякова Александра Максимовна. Кроме того, пострадала вторая пассажирка, которую госпитализировали в больницу – Демчишина Мария Олеговна.

Во время расследования появилась информация, что ранее водителя Infiniti уже задерживали полицейские за вождение в нетрезвом состоянии. Случай произошел год назад в Винницкой области, но Павла Билоконя не наказали.

Позднее СМИ сообщили, что автомобилист может быть родственником бывшего министра внутренних дел Украины Николая Билоконя. Шевченковский районный суд Киева отправил водителя элитного авто под стражу до 30 июня без права внесения залога.

9 мая на трассе Киев- Чоп недалеко от Ривне произошла авария с участием Audi и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Предварительно, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с Sprinter.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибли 34-летний Андрей Герасимчук и полуторалетний Тарас. Позднее, в больнице, несмотря на усилия врачей, умерла мать ребенка – 37-летняя Виктория. Кроме того, с травмами был госпитализирован водитель Mercedes.

У погибшей женщины остался 14-летний сын Максим от первого брака. Трагическая авария, которая перечеркнула жизнь троих людей, произошла, когда семья ехала с кладбища, где навещала могилы родных.

"У Виктории судьба была нелегкой. Она похоронила родного брата, отца. А буквально в прошлом году не стало ее мамы, она долго и тяжело болела. Фактически, близких родственников у нее и не осталось. У Андрея тоже недавно умер отец, остались мама и младший брат", – рассказала OBOZREVATEL знакомая семьи.

Погибших похоронили 11 мая в Ривненской области.

В Хмельницкой области 15 мая на автодороге "Житомир-Черновцы" вблизи села Веселовка произошло масштабное ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно было установлено, что DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo.

В результате ДТП прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes и Opel – все автомобили загорелись.

После того, как спасатели потушили огонь, на месте происшествия правоохранители обнаружили тела четырех человек.

В ночь на 24 мая на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, грузовик DAF, пробив отбойник, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat. После этого прозвучал взрыв и многотонный автомобиль вспыхнул.

Предварительно было установлено, что водитель легкового авто и его пассажир сгорели заживо. С помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели достали из легковушки их тела.

Владельца DAF с ожогом дыхательных путей, левой верхней конечности, ожогом лица 1-2 степени, а также отравлением продуктами горения доставили в реанимацию.

Кроме того, во время осмотра места происшествия было обнаружено тело мужчины. Очевидцы аварии предположили, что погибший – это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

В Оболонском районе Киева в ночь на среду, 26 мая, возле станции метро "Почайна" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

На пересечении проспектов Оболонского и Степана Бандеры столкнулись Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane и Skoda Fabia. Как сообщили в патрульной полиции столицы, медики госпитализировали в больницу водителя Fabia.

На место ДТП вызвали спасателей, поскольку по асфальту разлилось горючее. Что стало причиной аварии установят правоохранители.

В Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 тыс. грн. штрафа и лишение права вождения на 1 год.

Если кто-то попадется пьяным второй или третий раз, то наказание будет более жестким, вплоть до лишения прав сроком до 10 лет или конфискации транспортного средства. А если водитель был пьяным и устроил ДТП с пострадавшими, то ему и вовсе грозит уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины.