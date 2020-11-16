В ДТП под Одессой погиб парень, который чудом спасся от убийцы своих родителей

В смертельной ДТП, которая произошла под Одессой 15 ноября, погиб 20-летний Игорь Демченко, родители которого были убиты четыре года назад в Болграде.

Об этом сообщила Думская. Игоря и Марианну Рознетовских жестоко убили в Болграде в сентябре 2016 года.

Убийца также нанес ножевые ранения Демченко и его сестре Насте, но дети выжили. Парню тогда было 16 лет, девочке – всего 8.

После выписки из больницы они проходили курсы физической и психологической реабилитации. Воспитанием детей занялась их бабушка.

У Демченко в Одессе остались жена и сын, которому исполнился один год.

Парень 15 ноября направлялся из Одессы в Белгород, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar, на автомобиле Toyota Hiace. За его рулем находился сотрудник патрульной полиции, который на тот момент не исполнял служебные обязанности.

По предварительным данным следствия, Toyota с двумя пассажирами двигалась по автомобильной дороге М-15 в сторону Измаила. Со второстепенной дороги со стороны Белгорода-Днестровского на главную выехал Mercedes Sprinter, который не предоставил преимущество в движении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в результате столкновения Mercedes Sprinter с Toyota Hiac один человек погиб на месте ДТП, еще пятеро были госпитализированы, где один из пострадавших тоже умер от полученных травм.