В ДТП на Ривненщине разбились мать с сыном, женщина погибла. Фото

Возле села Грановка Дубенского района Ривненской области столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик. В аварии погибла женщина 1978 года рождения, ее сын 1997 года рождения был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, тело погибшей водителя "Тойоты" спасателям пришлось деблокировать при помощи специнструмента.

От произошедшего столкновения оба автомобиля вылетели в кювет, говорится в сообщении.

"31 января в 14:34 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП вблизи села Грановка Дубенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 2-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Козин ГУ ДСНС Украины в Ровенской области", – отметили в ГСЧС.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. К оказанию помощи вследствие ДТП были привлечены пятеро спасателей, сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 29 января, вследствие ДТП на заснеженной дороге в Киевской области погиб 50-летний водитель Hyundai. А на Харьковщине 28 января сотрудница местного управления Фискальной службы спровоцировала аварию, в которой погиб 81-летний водитель ВАЗ.