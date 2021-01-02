Гибли семьями, а водители "отключались" за рулем: самые страшные аварии 2020 года в Украине

Согласно официальной статистике патрульной полиции, в Украине за 11 месяцев зафиксировано 150 267 ДТП, в которых погибли 3197 человек. Еще 29 320 – были травмированы.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных аварий 2020 года (фото и видео +18).

В марте под Киевом на Новообуховской трассе в районе села Ходосовка Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, который нарушил правила проезда перекрёстков.

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель второго автомобиля попал в больницу.

Позднее стало известно, что одним из погибших оказался известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

"Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"...Уходят лучшие! Покойся с миром.." – написал у себя в Facebook пресс-секретарь Федерации бокса Александр Подаваленко.

Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг, а также выступал за боксерский клуб "Украинские атаманы".

В июне возле села Скребеличи Житомирской области столкнулись два легковых автомобиля. Mitsubishi Lancer выезжал со второстепенной дороги на перекресток и не уступил Daewoo, который двигался по главной.

В результате ДТП погибли 24-летний водитель Daewoo, его 2-летняя дочь, 46-летняя бабушка девочки и 50-летняя женщина. 20-летняя мама ребенка выжила, но попала в больницу. Погибший водитель, молодой парень, работал мастером в Овручском лесхозе. Он со своей семьей возвращался из села Тхорин, где гостили у кумовьев и праздновали Троицу.

За рулем Mitsubishi оказался 23-летний полицейский. Жители близлежащих сел предположили, что правоохранитель уснул за рулем и ехал на огромной скорости.

В Киеве на Старообуховской трассе в июле произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а после этого столкнулся с Hyundai, в котором находились семья из 5 человек. В результате страшной аварии погибли муж с женой, а также девочка, мальчик – позже. Еще одного подростка забрали в больницу.

Подозреваемым в совершении смертельного ДТП был уроженец России Антон Желепа.

Оказалось, что он находился за рулем чужого автомобиля Mercedes. Вскоре после столкновения машина была подана в розыск. Предварительно, злоумышленник угнал машину женщины, у которой выполнял работы на даче.

Было установлено, что ранее Желепа уже отбывал наказание за смертельную аварию.

Кроме того, в 2016 году у него были проблемы с законом из-за мелкого хулиганства. Тогда он получил наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов, а также был оштрафован на 275 гривен. Осенью 2019 года он был фигурантом уголовного дела за избиение мужчины. В 2020 году суд рассматривал дело о домашнем насилии.

В Киеве 25 августа на территории военного колледжа на улице Зоологической нетрезвый майор Владимир Холодный, находясь за рулем автомобиля Toyota Prius, наехал на трех девушек-курсанток.

В результате аварии пострадавших с серьезными травмами, в том числе ног, доставили в больницу. Позднее двум из них провели ампутацию.

В Министерстве обороны Украины уточнили, что трем пострадавшим – по 23 года. Они являются выпускницами гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в военно-медицинскую академию, а в день трагедии должны были получить военную форму.

Водитель Toyota Prius, по словам очевидцев и самих жертв, совершил несколько попыток наезда. В крови у него обнаружили 2,9 промилле алкоголя.

"Девочки рассказали, что майор не с первого раза наехал, сначала он их пугал – они отскакивали. А потом въехал так, что у них ноги поломались об те ступени, на которых они пытались спастись от машины", – отметила OBOZREVATEL волонтер Наталья Воронкова, которая подключилась к помощи пострадавшим курсанткам и постоянно была на связи с их родными.

В центре Киева, на Майдане Незалежности, 30 октября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали еще четверо.

Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и Крещатика, после чего неуправляемый автомобиль выехал на Майдан и врезался в толпу людей.

Выяснилось, что водитель внедорожника, 66-летний Юрий Назаренко, потерял сознание из-за недавно перенесенной операции. По словам мужчины, он пришел в себя, когда кто-то его бил по лицу. Шевченковский районный суд Киева избрал виновнику аварии меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.