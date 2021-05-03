В Донецкой области в пьяной ДТП погиб мужчина и пострадали двое детей

В Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием автомобиля "Geely", 23-летний водитель которого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на трех человек. В результате пострадало двое детей, а 43-летний мужчина скончался на следующий день в реанимации.

О происшествии сообщила в Facebook Донецкая областная прокуратура. Досудебным расследованием установлено, что 1 мая около 19:30 житель Покровска, находясь за рулем, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на людей, которые находились на обочине, среди них были несовершеннолетние.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней – тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, также 1 мая на бульваре Леси Украинки в Киеве Infiniti на большой скорости слетел с дороги и врезался в электроопору. Водитель не справился с управлением, авто перевернулось. В результате ДТП от полученных травм скончалась 18-летняя Александра Землякова, которая находилась в салоне автомобиля. Ее подруга, вторая пассажирка легковушки была госпитализирована.

Стало известно, что за рулем Infiniti находился Белоконь Павел Сергеевич. СМИ сообщили, что автомобилист может быть родственником бывшего министра внутренних дел Украины Николая Белоконя.

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