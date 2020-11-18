В Донецкой области мужчина зарезал 3-летнюю дочь

Правоохранители расследуют убийство 40-летним жителем Курахово, Донецкой области, собственной малолетней дочери.

Об этом сообщила пресс служба Донецкой областной прокуратуры на своей странице в Facebook. Девочка умерла от ножевых ранений в горло и брюшную полость.

Трагедия произошла 18 ноября. Мужчина, находясь в собственной квартире наедине с 3-летней дочерью, нанес ей несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Правоохранители, которых вызвала на место происшествия мать ребенка, задержали подозреваемого.

Досудебное расследование по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).начато под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве на Виноградаре 35-летний мужчина после ссоры с женой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину. Мальчик погиб. Свидетель трагедии Тимофей Финовський заявил, что человек якобы заранее планировал убийство ребенка.