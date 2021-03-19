В Донецкой области дети наткнулись на гранату на стадионе. Фото

В Волновахе Донецкой области в четверг, 18 марта, дети обнаружили гранату на стадионе.

Как сообщается на сайте ГУНП Донетчины, об опасной находке заявил 70-летний местный житель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"В дежурную часть Волновахского районного отдела полиции поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, который рассказал, что на стадионе находится предмет, похожий на гранату. Мужчина пояснил, что об опасной находке ему сообщили дети, которые были на спортивной площадке", – уточнили в полиции.

Гранату была изъята, а к прилегающей территории – ограничен доступ для проведения проверки на предмет наличия других взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке 14 марта от взрыва гранаты погиб ветеран антитеррористической операции на Донбассе. Боеприпас разорвался на кухне.