В Донецке взорвался модный паб, расположенный у места ликвидации Зехарченко и резиденции Пушилина
В центре временно оккупированного Донецка 3 марта из-за взрыва сгорел гастро-паб "Свинья", расположенный вблизи резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар", где в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко.
Также рядом с заведением находится Главпочтамт. Местные спасатели причиной пожара назвали взрыв газового баллона в системе для разлива пива, "что вызвало немало удивления у знающих людей", передает "КП в Украине".
В ходе ЧП никто не пострадал, хотя на момент возгорания в пабе находились два человека. Они смогли самостоятельно выбраться из помещения.
Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось разбирать крышу. Паб, который находился в подвальном помещении, сильно пострадал. Полностью выгорела деревянная мебель, деревянная обшивка стен, пластиковые панели и перекрытие между этажами.
Добавим, до оккупации в этом заведении снималась программа "Ревизор". Телеведущая Ольга Фреймут наведывалась туда в 2011 и 2013 годах. В первый раз "Свинья" получила серебряную табличку "Ревизор рекомендует", во второй раз паб попался на недовесе блюд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке.
В российском расследовании BAZA говорится, что террориста взорвали, скорее всего, представители его собственной охраны.
Бывший так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин заявил, что ликвидация Захарченко якобы была организована его конкурентами по коммерческим делам.