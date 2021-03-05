В Донецке взорвался модный паб, расположенный у места ликвидации Зехарченко и резиденции Пушилина

В центре временно оккупированного Донецка 3 марта из-за взрыва сгорел гастро-паб "Свинья", расположенный вблизи резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар", где в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко.

Также рядом с заведением находится Главпочтамт. Местные спасатели причиной пожара назвали взрыв газового баллона в системе для разлива пива, "что вызвало немало удивления у знающих людей", передает "КП в Украине".

В ходе ЧП никто не пострадал, хотя на момент возгорания в пабе находились два человека. Они смогли самостоятельно выбраться из помещения.

Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось разбирать крышу. Паб, который находился в подвальном помещении, сильно пострадал. Полностью выгорела деревянная мебель, деревянная обшивка стен, пластиковые панели и перекрытие между этажами.

Добавим, до оккупации в этом заведении снималась программа "Ревизор". Телеведущая Ольга Фреймут наведывалась туда в 2011 и 2013 годах. В первый раз "Свинья" получила серебряную табличку "Ревизор рекомендует", во второй раз паб попался на недовесе блюд.

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