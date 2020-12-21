Осужденного за "шпионаж" в пользу Украины врача бросили в карцер. Рассказ 80-летней матери из Донецка

Врача-невролога Юрия Шаповалова, которого российские оккупанты "осудили" за "работу на украинскую разведку", уже несколько дней держат в карцере с высокой температурой.

OBOZREVATEL удалось связаться с 80-летней матерью врача, которая находится в оккупированном Донецке. Анна Георгиевна подтвердила, что ее сына перевели в карцер якобы из-за "нарушения режима". Также, по ее словам, сейчас с Юрием нет никакой связи, под запретом и передачи.

"Разговаривать по телефону ему не разрешают, передачи от меня тоже запрещены. Так что до конца его пребывания в карцере я не смогу узнать, как он и что с ним. Соседи Юры по камере после этого "перевода" тоже ничего не знают о нем", – рассказала мать пленного.

Когда Юрий сидел вместе с другими заключенными, 80-летняя женщина тянула на себе из Донецка в Макеевку 16-килограммовые передачи. Они с женой другого пленного раз в 10 дней передают продукты для "политических". Раз в месяц – дедушка и бабушка третьего заключенного из этой группы.

"Заключенных объединяют по группам, которые называют "семьями". Всего там около 40 человек, в группе – по 5-6 и они питаются вместе. Потому накормить нужно всех", – рассказала женщина.

По ее словам, разрешают передавать продукты только в фабричной упаковке. О недорогой домашней пище (например, приготовленном картофеле или свекле) речь не идет – это запрещено.

Отряд №9 с Шаповаловым – это группа "политических", их территория отгорожена от помещений, где держат других заключенных макеевской колонии. Койки в два яруса, с 6 до 22 часов садиться или ложиться на них запрещено. В карцере, где сейчас находится врач, "кровать" на это время и вовсе поднимают – "пристегивают" к стене.

56-летний врач-невролог Юрий Шаповалов был задержан в Донецке в январе 2018 года. Т.н. "Министерство госбезопасности ДНР" опубликовало видео задержания и допроса, на котором тот дает "показания".

Бывший гражданский заложник Олег Галазюк, который долгое время был рядом с Шаповаловым, рассказал, что врача после задержания сразу привезли в тюрьму "МГБ" – "Изоляцию". Там из Шаповалова выбивали признания в работе на украинские спецслужбы – пытали электрическим током, сломали несколько ребер.

В мае 2018 года "апелляционная палата верховного суда ДНР" приговорила медика к 13 годам лишения свободы за "шпионаж". Оккупанты заявили, что помимо публикаций в Twiitter (под ником "Залишенець донецький") врач собирал информацию о "военнослужащих ДНР" в своей больнице.

Более двух лет Шаповалов провел в донецком СИЗО, сейчас он находится в макеевской колонии. Макеевка – это город-спутник Донецка.

Освобожденный пленный, журналист Станислав Асеев сообщил, что передавал президенту Владимиру Зеленскому список пленных, в котором значился и Юрий Шаповалов. Однако тот не попал на обмен, состоявшийся 16 апреля 2020 года.

Выехавшие на мирную территорию Украины экс-коллеги Юрия, бывшие узники и его мать не теряют надежды на обмен.

Желающие помочь выжить пленному могут перевести посильную сумму на карту журналистки Екатерины Шаповал. Мать Юрия подтвердила OBOZREVATEL, что ей передают эти деньги. Средства от выехавших на мирную территорию помогают женщине покупать продукты для передач.

"Вы даже не представляете, как я благодарна тем людям, которые помогают. Эти деньги просто спасение", – добавила 80-летняя Анна Шаповалова.

Реквизиты для помощи пленному:

5168 7422 0763 9364 (Приватбанк) – Екатерина Шаповал