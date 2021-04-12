В Донецке начали минировать мосты: Гармаш раскрыл план оккупантов

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал, что боевики в оккупированном Донецке начали минировать мосты, чтобы якобы уберечься от "наступления Украины".

По его словам, это провокация оккупантов или попытка запугать местных жителей, они в спешке меняют свой сценарий, передает "24 Канал".

"Я знаю от своих знакомых в Донецке, что там минируют мосты для того, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины". Не знаю, это провокация или самозапугивание, запугивают местных для мобилизации", – сказал он.

Гармаш считает, что значительную роль в этом сыграла реакция США, НАТО и послов G7. Президент России Владимир Путин уже не решится ввести "миротворцев" для якобы "защиты российских граждан". Россия оставляет для себя все меньше возможности вмешаться, если Украина первой не начнет военные действия.

Он отметил, что с каждым днем ​​этой "игры мускулами" становится все понятнее: вряд ли Путин решится на "серьезную игру". Россия уже поняла, что в Украине не удастся повторить грузинский сценарий 2008 года, отметил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вице-премьер Алексей Резников объяснил, почему украинская делегация в Трехсторонней контактной группе больше не поедет в Минск на переговоры.