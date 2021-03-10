В "ДНР" в разгар застолья подорвали гранату: есть погибшие и раненые

В оккупированном Россией Снежном Донецкой области в одном из домовладений взорвалась граната. В результате погибли двое мужчин, еще трое травмированы.

Как сообщает "МВД ДНР", установлено, что накануне происшествия друзья распивали спиртные напитки. В разгар застолья 45-летний хозяин достал гранату и выдернул из нее чеку.

Мужчины 1958 и 1980 годов рождения получили травмы, не совместимые с жизнью. Три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Силовики "ДНР" проводят расследование инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены, а позже сам подорвался на гранате.

В Дрогобыче Львовской области из-за взрыва гранаты погибли два человека, еще один пострадал.

Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал командиров, офицеров и генералов Вооруженных сил Украины навести порядок в своих воинских частях, поскольку в них сейчас происходит бардак с оборотом и хранением оружия.