В 'ДНР' решили отбирать жилье людей, уехавших после начала войны

В "ДНР" решили конфисковывать недвижимость местных жителей, которые выехали с неподконтрольных Украине территорий после начала боевых действий в 2014 году и с тех пор туда не возвращались. "Бесхозное" жилье там собираются "брать на учет" и "принимать в муниципальную собственность".

Об этом сказано в "указе", подписанном главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным в среду, 28 апреля. "Документ" был обнародован на так называемом официальном сайте непризнанной республики. Отмечается, что он вступает в силу через 10 дней после дня публикации.

Согласно данному решению, объявления об обнаружении "бесхозной" недвижимости будут появляться на сайте "администрации ДНР". При этом конфискуют ее в том случае, если спустя год не объявится хозяин.

Целью выявления таких объектов в "ДНР" назвали "вовлечение неиспользуемых недвижимых вещей в свободный гражданский оборот".

Депутат "народного совета ДНР" Анастасия Селиванова на своей странице в Facebook написала о том, что после конфискации жилье якобы передадут нуждающимся людям.

"Очень серьезный документ. Жду возмущения "бывших донецких", кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно...Но теперь так нельзя", – заявила Селиванова.

Как писал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что после освобождения оккупированного Донбасса к мирным жителям не будут применять никаких санкций.