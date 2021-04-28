В "ДНР" признали свой конец из-за покупки "министром" элитного жилья в России

Террористы "ДНР" признали, что их "власть" ждет неминуемый конец. К таким выводам их подтолкнула покупка элитного жилья в российском Ростове-на-Дону "министром здравоохранения" Александром Оприщенко.

Соответствующая публикация появилась на одном из пропагандистских ресурсов оккупантов, сообщил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале. Защитник отметил, что такая нацеленность коллаборационистов на страну-агрессора свидетельствует о том, что они не намерены проживать в оккупированных городах востока Украины, которые оказались в упадке из-за войны.

"Приятно начинать день с новостей о пожаре у "ватрушек". Сообщники оккупантов, которые обычно обвиняют нас во лжи, сами подтвердили информацию украинской стороны о наличии российского паспорта и элитного жилья в российском Ростове у так называемого "министра ДНР", коллаборанта Оприщенко", – отметил Штефан.

Кроме того, он процитировал возмущение боевиков по этому поводу, чтобы продемонстрировать, что они сами смирились с тем, что в ОРДЛО нет никакого будущего под властью захватчиков.

"Закон джунглей" во "власти в республиках" явно процветает... Все, что происходит, как бы прямо подталкивает к печальным выводам: руководство "ДНР" в перспективы "республики" вообще никак не верит, иначе "запасной аэродром" себе бы не готовило", – отметили пропагандисты.

Со своей стороны украинский офицер добавил, что такие выводы сообщников оккупантов свидетельствуют о том, что осознание об обреченности режима "Л/ДНР" начинает приходить ко всем на тех территориях.

"К вате понемногу доходит, что у "власти дЫнЫрЫ "сидят временщики, основной задачей которых является "хапнуть побольше"и, уже имея паспорт РФ, "эвакуироваться" и тратить "честно накопленное". Именно поэтому недвижимость покупается там, а не в фейковых "республиках", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля украинские правоохранители объявили о подозрении "министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области. Вероятно, речь идет об Олеге Фетисове.