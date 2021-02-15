В 'ДНР' подорвали авто одного с главарей: появилось видео с места 'теракта'

В сети было опубликовано видео с места подрыва одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного").

Запись в свой телеграм-канал выложил российский журналист Андрей Руденко. На видео показан поврежденный взрывом автомобиль.

Напомним, что 15 февраля во временно оккупированной Горловке Донецкой области произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова. В этот момент с ним в машине находилась его дочь, которую он вез в школу.

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