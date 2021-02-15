В "ДНР" объявили о "теракте": в авто подорвался один из главарей с ребенком

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
12,7 т.
Главарь террористов 'ДНР' Сергей 'Длинный'

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области утром 15 февраля произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного"). В этот момент с ним в машине находилась его дочь, которую он вез в школу.

Как пишут Telegram-каналы российских террористов, боевика с ребенком госпитализировали. "Длинному" посекло ноги, у него шок первой степени, множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра и требуется операция. Что касается его дочери, то у нее диагностировали контузию и шок.

На Донбассе подорвали авто террориста "Длинного"
Подрыв авто главаря террористов "ДНР"

Пособники оккупантов уже поспешили назвать произошедшее "терактом" – под днище автомобиля "командира батальона "народной милиции ДНР" якобы заложили самодельное взрывное устройство.

Напомним, 6 января во временно оккупированном Россией Луганске в собственной квартире подорвался один из главных террористов "ЛНР" Ян Лещенко. Он является главарем "народной милиции" преступной группировки.

Его госпитализировали в больницу с ожогами, но угрозы жизни оккупанта из-за происшествия не было. Примечательно, что соратники Лещенко сразу отбросили версию о покушении и заявили, что речь якобы шла о взрыве газа.

Подрыв авто террориста "ДНР"
Взрыв в Горловке

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 февраля прошло четыре года с момента ликвидации одного из самых известных террористов "ДНР" – командира батальона "Сомали" 1-го российского корпуса Михаила "Гиви" Толстых.

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