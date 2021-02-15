В "ДНР" объявили о "теракте": в авто подорвался один из главарей с ребенком

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области утром 15 февраля произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного"). В этот момент с ним в машине находилась его дочь, которую он вез в школу.

Как пишут Telegram-каналы российских террористов, боевика с ребенком госпитализировали. "Длинному" посекло ноги, у него шок первой степени, множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра и требуется операция. Что касается его дочери, то у нее диагностировали контузию и шок.

Пособники оккупантов уже поспешили назвать произошедшее "терактом" – под днище автомобиля "командира батальона "народной милиции ДНР" якобы заложили самодельное взрывное устройство.

Напомним, 6 января во временно оккупированном Россией Луганске в собственной квартире подорвался один из главных террористов "ЛНР" Ян Лещенко. Он является главарем "народной милиции" преступной группировки.

Его госпитализировали в больницу с ожогами, но угрозы жизни оккупанта из-за происшествия не было. Примечательно, что соратники Лещенко сразу отбросили версию о покушении и заявили, что речь якобы шла о взрыве газа.

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