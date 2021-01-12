В "ДНР" людей массово сгоняли на "елки", несмотря на скачок статистики COVID-19. Фото документов

Террористы "ДНР" признали, что на временно оккупированных территориях Донбасса стремительно выросло число больных коронавирусом. Но, несмотря на это, они продолжили проводить массовые праздничные мероприятия с привлечением людей из групп риска.

Об этом написал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Кроме того, он опубликовал документы оккупантов с графиком новогодних "елок".

"По информации самих деятелей, ситуация с COVID-19 резко ухудшилась. Несмотря на это, ни жесткого карантина, ни локдауна у них не планируется. Более того, снят комендантский час. Забавно то, что сам "республиканский глава" еще перед новогодними праздниками сказал, что ожидает возможного ухудшения с заболеваемостью на оккупированных территориях, и что они "должны быть ко всему готовы", – пишет защитник Украины.

"Интересно, к чему и как они готовы? Ах, запамятовали, они ведь российскую вакцину ждут! Со дня на день, говорят. Ну, а тем временем, еще недельку-вторую можно загонять в помещения людей пожилого возраста и детишек", – добавил он.

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