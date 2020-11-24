В "ДНР" из-за "фейерверка" из снаряда пострадали трое детей и их отчим

В оккупированном Шахтерске трое детей и их отчим получили осколочные ранения из-за того, что мужчина решил устроить "фейерверк" из найденного боеприпаса.

Об этом сообщило издание Остров со ссылкой на информацию "МВД ДНР". Тридцатилетний местный житель обнаружил корпус гранатометного выстрела и принес его домой.

Вечером он достал боеприпас из портфеля, вышел во двор дома и позвал троих несовершеннолетних детей.

"Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджег. Вместо ожидаемого "фейерверка" произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Женщине пришлось ампутировать ногу, а ребенок получил ранение глаза.