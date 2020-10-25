В "ДНР" детей в садике заставили позировать с флагами террористов. Фото

Во временно оккупированном Харцызске Донецкой области воспитанников детского сада заставили позировать с флагами террористов "ДНР".

Подборку соответствующих фото обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Детский сад в оккупированном Харцызске. Просто нет слов, чтобы это прокомментировать", – возмутился защитник.

На снимках видно, что пропагандисты оккупантов буквально насаждают малышам целый культ символики военных преступников. Так, детей одевают в костюмы цвета флага "ДНР", заставляют рисовать его на занятиях и выстраиваться под ним же на групповых фото.

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